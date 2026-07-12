Роберт Фицо: На саммите НАТО несколько стран выступили за диалог с Россией

На саммите НАТО был проявлен интерес к диалогу с Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии. Роберт Фицо также напомнил: "Братислава не будет участвовать в программе военной помощи НАТО Украине".

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии: "На этой неделе на саммите в Анкаре мы продемонстрировали непоколебимую культуру мира и суверенную внешнюю политику Словакии. Саммит был омрачен труднообъяснимым угодничеством перед американским президентом в духе "лишь бы президент остался доволен", а также конфликтом между США и Испанией. Для меня главное, что несколько стран - членов НАТО выразили заинтересованность в диалоге с Россией, что я приветствую и давно поддерживаю".

Итоговая декларация саммита стала беспрецедентно краткой. Страны Североатлантического блока договорились выделить Украине 70 млрд евро в 2026 году и заявили, что обязуются поддерживать ее на таком же уровне в 2027-м.