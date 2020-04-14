Роберт Гринфилд написал картину "Мона Лиза" из снега

Житель Торонто превратил снег в произведение искусства. На кадрах Роберт Гринфилд воссоздает картину Да Винчи "Мона Лиза". Получилось, правда, лишь с третьей попытки. Первый блин вышел комом. Вторая работа более походила на Уильяма Шекспира. А вот третья попытка стала успешной. Однако век ее был недолгим - спустя несколько часов картину сдул сильный ветер.