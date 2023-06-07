Украинский кейс удалось отыграть в полной мере после ухода Меркель с авансцены. Удобный канцлер Шольц с уголовным делом за плечами, где надо - помолчит, где скажут - покивает. Меркель и Олланд в свое время прекрасно понимали, к чему приведет разрастание широкомасштабного конфликта в Европе и против кого оно направлено. Да, сегодня приходится подпевать согласно конъюнктуре, иначе спокойная пенсия может быстро завершиться. Но именно они купировали кризис на Минских соглашениях.

В 2014 году мы помогли свергнуть Виктора Януковича, который был демократически избранным президентом Украины. Мы потратили 5 миллиардов долларов, чтобы свергнуть его. Затем мы поставили правительство, которое мы собственноручно поставили за 2 месяца до этого, и первое, что сделало это правительство, приняло серьезные репрессивные законы о Донбассе, а затем жестоко напало на них, убив 14 000 человек за несколько лет. Эта война началась не в феврале 2022-го, она началась в феврале 2014-го.

На самом деле Кеннеди-младший мог бы рассказать нам значительно больше интересных фактов. Дело в том, что Украина, как поле для противостояния с Россией, рассматривалась США на академическом уровне. Стратегия действий неоднократно проработана в рамках штабных учений. Нынешние события в советское время обсуждали на уровне очевидное - невероятное.