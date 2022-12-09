ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Родители требуют карантина из-за роста числа инфекционных заболеваний в школах Британии

Беспокойство у экспертов вызывает и высокий рост заболеваемости стрептококковой инфекцией у детей. Родители призывают власти закрыть школы на карантин для предотвращения распространения инфекции. Ситуация осложняется еще и тем, что лекарства, которые выписывают больным, крайне сложно найти в аптеках. Кроме того, на следующей неделе анонсирована забастовка медперсонала британских больниц, требующих увеличения зарплаты.

Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все