Родители требуют карантина из-за роста числа инфекционных заболеваний в школах Британии

Беспокойство у экспертов вызывает и высокий рост заболеваемости стрептококковой инфекцией у детей. Родители призывают власти закрыть школы на карантин для предотвращения распространения инфекции. Ситуация осложняется еще и тем, что лекарства, которые выписывают больным, крайне сложно найти в аптеках. Кроме того, на следующей неделе анонсирована забастовка медперсонала британских больниц, требующих увеличения зарплаты.