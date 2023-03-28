Родственники о погибшем нелегальном мигранте: Он простой человек, который приехал в Литву, он думал, что там есть демократия

Мы хотим знать все о том, как литовские пограничники или полицейские убили нашего родственника. Мы хотим узнать почему? Он был без оружия. Он не террорист, он не бандит. Он простой человек, который приехал в Литву. Он видел новости в WhatsApp, в Viberо том, что Литва открылась для мигрантов, Европа готова принять всех людей из Ирака. Он думал, что там есть демократия.

Родственники погибшего