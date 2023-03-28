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Родственники о погибшем нелегальном мигранте: Он простой человек, который приехал в Литву, он думал, что там есть демократия
Первая шокирующая смерть беженца - это 3 августа 2021 года. Избитый литовскими пограничниками полуживой человек выполз в сторону белорусского поселка Вороново Гродненской области. Наряд обнаружил его умирающим в поле. Сил почти не осталось. Врачи не успели спасти жителя Ирака, которому оказали "демократический" прием в Литве и выбросили умирать в Беларусь.
Мы хотим знать все о том, как литовские пограничники или полицейские убили нашего родственника. Мы хотим узнать почему? Он был без оружия. Он не террорист, он не бандит. Он простой человек, который приехал в Литву. Он видел новости в WhatsApp, в Viberо том, что Литва открылась для мигрантов, Европа готова принять всех людей из Ирака. Он думал, что там есть демократия.
Однако смерти выброшенных с территории Евросоюза беженцев продолжаются. Председатель Европейской комиссии, мать семерых детей, Урсула фон дер Ляйен ничего не говорит о них. Тема тщательно замалчивается в западных СМИ. Европейская демократия существует только на словах.
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