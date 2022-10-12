Рогов: Подготовленные в Британии украинские силовики готовятся к штурму Запорожской АЭС

Прошедшие обучение в Великобритании военные Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) готовятся к штурму Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Они в сентябре вернулись, они обучались по несколько месяцев в Британии на полигонах непосредственно под руководством британской спецслужбы MI-6. Свыше 450 человек Сил специальных операций ВСУ. Они заточены на форсирование водной преграды, равнинной реки - это в легенде учений у них постоянно отрабатывалось - с взятием плацдарма и штурмом крупного объекта техногенного происхождения. Все говорит по косвенным признакам об атомной станции", - сказал он.

По словам Рогова, во второй половине сентября обученные в Великобритании бойцы ССО участвовали в подобных учениях уже на Украине. "Постоянные обстрелы прибрежной зоны Энергодара, а также населенных пунктов Ивановка, Балки и прочих говорят о том, что это идет пристрелка тяжелой артиллерии. Соответственно вполне возможно, что в этих местах могут быть высадки десантов", - отметил он.

На вопрос о том, когда именно бойцы украинского спецназа могут попытаться атаковать ЗАЭС, Рогов ответил, что это может произойти 14 октября - в символическую дату, когда отмечают День освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, День запорожского казачества, а на Украине - День защитников страны.