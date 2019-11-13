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Романа Полански вновь обвиняют в домогательствах
Режиссер Роман Полански опять в центре скандала! В Париже протестующие сорвали предпоказ его новой картины "Офицер и шпион" из-за новых обвинений в домогательствах. Актриса Валентин Монье рассказала, что несколько десятков лет назад Полански якобы избил и изнасиловал ее. Бывшей манекенщице и актрисе на тот момент было 18 лет. Сам режиссер отвергает обвинения.
Тем не менее, не верящие в оправдания Полански активисты собрались перед Парижским кинотеатром. Премьеру киноленты там пришлось отменить.
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