Романа Полански вновь обвиняют в домогательствах

Режиссер Роман Полански опять в центре скандала! В Париже протестующие сорвали предпоказ его новой картины "Офицер и шпион" из-за новых обвинений в домогательствах. Актриса Валентин Монье рассказала, что несколько десятков лет назад Полански якобы избил и изнасиловал ее. Бывшей манекенщице и актрисе на тот момент было 18 лет. Сам режиссер отвергает обвинения.



Тем не менее, не верящие в оправдания Полански активисты собрались перед Парижским кинотеатром. Премьеру киноленты там пришлось отменить.



