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Роналдо может получить 99 ударов плетьми
Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за саудовский "Аль-Наср", получит 99 ударов плетьми, если еще раз приедет в Иран, пишетSputnik.
В середине сентября главная звезда чемпионата Саудовской Аравии вместе со своей командой посетил Тегеран, где "Аль-Наср" сыграл стартовый матч группового турнира азиатской Лиги чемпионов с местным "Персеполисом".
В аэропорту и у отеля, где проживал Роналду, тогда собралось внушительное число поклонников португальца в надежде сфотографироваться со своим кумиром. Но повезло лишь одному из них, а точнее одной: футболист встретился с художницей-инвалидом по имени Фатима.
Как оказалось, Фатима - большая фанатка португальского форварда. Во время встречи Роналду проявил максимум эмоций - сначала обнял, а после поцеловал поклонницу в голову. Девушку это нисколько не смутило, однако строгий иранский закон запрещает любые физические контакты с женщинами в общественных местах.
Как сообщают иранские СМИ, португальцу грозит наказание в 99 ударов плетьми, если он еще раз приедет в страну.
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