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Росавиация выпустила документ, в котором назвала ошибки экипажа самолета "Суперджет 100"

Роковая ошибка пилотов. Росавиация выпустила документ, в котором назвала ошибки экипажа самолета "Суперджет 100", ставшие причиной катастрофы в аэропорту Шереметьево 6 мая. Агентство отмечает, что экипаж вопреки инструкции не выпустил закрылки при заходе на посадку в условиях чрезвычайного положения. Кроме того, командир авиалайнера во время посадки активно дергал ручку управления самолетом, отклоняя нос вверх-вниз. Трагедия унесла жизни 41-го человека.

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