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Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook в России

5 марта стало известно, что Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook в России. В ответ на ограничение доступа к российским СМИ в сети.

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