Роскосмос: Чебурашка полетит в космос второй раз

Индикатором невесомости корабля "Союз МС-22", который22 сентябряполетит к Международной космической станции, станет фигурка Чебурашки. (Игрушка начинает парить в кабине корабля при наступлении невесомости, что оповещает экипаж о том, что работа двигателей ракеты завершена и корабль вышел на орбиту). Об этом сообщило РИА Новости по информации пресс-службыРоскосмоса.

В Роскосмосенапомнили, что Чебурашка в этом году отметит свое 56-летие. Кроме того, предстоящий полет для него станет уже не первым в жизни. Чебурашка летал в космос в качестве индикатора невесомости в 2016 году.