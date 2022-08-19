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Роскосмос: Чебурашка полетит в космос второй раз

Роскосмос: Чебурашка полетит в космос второй раз

Индикатором невесомости корабля "Союз МС-22", который22 сентябряполетит к Международной космической станции, станет фигурка Чебурашки. (Игрушка начинает парить в кабине корабля при наступлении невесомости, что оповещает экипаж о том, что работа двигателей ракеты завершена и корабль вышел на орбиту). Об этомсообщилоРИА Новости по информации пресс-службыРоскосмоса.

24 августана ВДНХв павильоне "Космонавтика и авиация" фигуркувручаткомандиру корабля Сергею Прокопьеву.

На МКС также отправятся российский космонавт Дмитрий Петелин и астронавт США Франциско Рубио.

В Роскосмосенапомнили, что Чебурашка в этом году отметит свое 56-летие. Кроме того, предстоящий полет для него станет уже не первым в жизни. Чебурашка летал в космос в качестве индикатора невесомости в 2016 году.


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