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Роскосмос назвал причину аварии ракеты "Союз"

Произошло столкновение элементов при разделении первой и второй ступеней носителя. Также сообщается, что из-за последствий ЧП на Байконуре МКС могут перевести в беспилотный режим, а также перенести запуски грузового корабля "Прогресс" и следующего "Союза". Космонавты - россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг - уже доставлены в Москву. Их самочувствие хорошее.

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