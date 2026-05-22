Страны, которые поставляют оружие Украине, ответственны за произошедшее в Старобельске. Об этом заявил постоянный представитель России Василий Небензя на срочном заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат рассказал, Вооруженные силы Украины для ударов по мирному населению используют крылатые ракеты и дальнобойную реактивную артиллерию западных государств, которые таким образом участвуют в актах терроризма.

Заседание было срочно созвано по инициативе Москвы после атаки ВСУ на общежитие в Старобельске, в результате которой погибли 6 человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

"Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением. Удар не мог быть случайным: три волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участия в боевых действиях, а рядом с учебным заведением нет никаких военных объектов".

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН

Российский дипломат обвинил страны Запада в лицемерии и двойных стандартах в освещении тем, касающихся гибели детей и мирных граждан в украинском конфликте. Он отметил, что европейские представители, выступая на заседании, даже не упомянули о Старобельске. Постпред добавил, что если бы Россия не начала СВО, то "подобные трагедии происходили бы каждый день " и призвал международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку произошедшему.