Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам

Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом, сообщает БЕЛТА.



Российский лидер прилетел во Вьетнам из КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Перед этим глава российского государства работал в Якутии. Как ожидается, Ханой станет финальной точкой трехдневной поездки президента России.



Здесь Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама: президентом, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии страны, премьер-министром правительства и председателем Национального собрания. Затем российскому лидеру предстоит встреча с выпускниками советских и российских вузов, а также торжественный прием от имени президента Вьетнама. Это уже пятая поездка Путина во Вьетнам на высшем посту: он посещал республику в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах.

