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Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам
Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом, сообщает БЕЛТА.
Российский лидер прилетел во Вьетнам из КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Перед этим глава российского государства работал в Якутии. Как ожидается, Ханой станет финальной точкой трехдневной поездки президента России.
Здесь Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама: президентом, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии страны, премьер-министром правительства и председателем Национального собрания. Затем российскому лидеру предстоит встреча с выпускниками советских и российских вузов, а также торжественный прием от имени президента Вьетнама. Это уже пятая поездка Путина во Вьетнам на высшем посту: он посещал республику в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах.
Ил-96 российского лидера приземлился в аэропорту Нойбай Ханоя. Церемония встречи прошла около двух часов ночи. У трапа была расстелена красная ковровая дорожка, выстроен почетный караул. Путина встречали вице-премьер Чан Хонг Ха, заведующий отделом ЦК КПВ по международным вопросам Ле Хоай Чунг и заместитель министра иностранных дел СРВ Ле Тхи Тху Ханг.
Фото: БЕЛТА
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