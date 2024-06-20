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Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам

Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам

Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом, сообщает БЕЛТА.

Российский лидер прилетел во Вьетнам из КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Перед этим глава российского государства работал в Якутии. Как ожидается, Ханой станет финальной точкой трехдневной поездки президента России.

Здесь Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама: президентом, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии страны, премьер-министром правительства и председателем Национального собрания. Затем российскому лидеру предстоит встреча с выпускниками советских и российских вузов, а также торжественный прием от имени президента Вьетнама. Это уже пятая поездка Путина во Вьетнам на высшем посту: он посещал республику в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах.

Ил-96 российского лидера приземлился в аэропорту Нойбай Ханоя. Церемония встречи прошла около двух часов ночи. У трапа была расстелена красная ковровая дорожка, выстроен почетный караул. Путина встречали вице-премьер Чан Хонг Ха, заведующий отделом ЦК КПВ по международным вопросам Ле Хоай Чунг и заместитель министра иностранных дел СРВ Ле Тхи Тху Ханг.

Фото: БЕЛТА

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