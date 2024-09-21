Средства ПВО России перехватили и уничтожили украинские дроны

Минувшей ночью Украина атаковала цели на российской территории, запустив как минимум 101 беспилотник. Практически все они были сбиты силами ПВО, хотя данное нападение без последствий все-таки не обошлось.

В Тверской области обломки одного из дронов рухнули на территорию Тихорецкого района, где расположен склад боеприпасов. Там началась детонация, из-за чего временно было остановлено движение по одной из трасс федерального значения.