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Средства ПВО России перехватили и уничтожили украинские дроны
Минувшей ночью Украина атаковала цели на российской территории, запустив как минимум 101 беспилотник. Практически все они были сбиты силами ПВО, хотя данное нападение без последствий все-таки не обошлось.
В Тверской области обломки одного из дронов рухнули на территорию Тихорецкого района, где расположен склад боеприпасов. Там началась детонация, из-за чего временно было остановлено движение по одной из трасс федерального значения.
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