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ВОЗ обратилась к властям Украины с требованием уничтожить смертельно опасные патогены как можно скорее
11 марта Владимир Путин провел заседание с участием постоянных членов Совбеза России. Он предложил допустить к проведению спецоперации в Украине иностранных добровольцев и обеспечить их трофейным оружием.
Представительство России в ООН потребовало созвать заседание Совета Безопасности организации. Предметом обсуждения должна стать биологическая опасность, которую представляют собою военные объекты США на территории Украины. Факт их функционирования подтвердили сами американские власти.
Шокирующие разработки биолабораторий в Украине
Заседание Совбеза должно состояться в ближайшие часы. Известно, что на содержание десятков биолабораторий Пентагон потратил за 10-летие более 200 миллионов долларов. Эти объекты располагались в Киеве, Одессе, Чернигове и в других городах Украины. В них проводились исследования смертельно опасных патогенов - например, возбудителей чумы, оспы, ряда тропических лихорадок. Всемирная организация здравоохранения обратилась сегодня к властям Украины с требованием уничтожить эти вирусы и бактерии как можно скорее.
В Харькове взорван корпус физико-технического института
Сегодня в Минобороны России сообщили о взрыве в физико-химическом институте в Харькове. По заявлениям ведомства, так боевики пытаются скрыть работы Украины над созданием "грязной бомбы". Уничтожен целый корпус, под завалами могут находиться до 50 человек.
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