За ночь над 5 областями России было сбито 54 БПЛА

В городе Торопец Тверской области в результате удара БПЛА пострадали 17 человек, трое из них - дети. На месте падения обломков начались пожары. Эвакуировано около 7,5 тыс. человек.

За ночь силами российской ПВО было уничтожено в общей сложности 54 беспилотника над пятью регионами: 27 - над Курской областью, 16 - над Брянской, а также 11 над Смоленской, Белгородской и Орловской областями.