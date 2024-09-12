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За ночь над 5 областями России было сбито 54 БПЛА
Киев не прекращает террористические атаки на мирное население.
В городе Торопец Тверской области в результате удара БПЛА пострадали 17 человек, трое из них - дети. На месте падения обломков начались пожары. Эвакуировано около 7,5 тыс. человек.
За ночь силами российской ПВО было уничтожено в общей сложности 54 беспилотника над пятью регионами: 27 - над Курской областью, 16 - над Брянской, а также 11 над Смоленской, Белгородской и Орловской областями.
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