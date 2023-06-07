Медведев: России не стоит недооценивать противника

России не стоит недооценивать противника: враг и западный мир готовы на все, чтобы стереть РФ с лица земли, написал вTelegram-каналезампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Слова политика приводит РИА Новости.



"Нам не стоит недооценивать противника. Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на все, чтобы стереть нашу страну с лица земли. Поэтому сейчас главное - максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ", - написал Медведев.