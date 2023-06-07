ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Медведев: России не стоит недооценивать противника

Медведев: России не стоит недооценивать противника

России не стоит недооценивать противника: враг и западный мир готовы на все, чтобы стереть РФ с лица земли, написал вTelegram-каналезампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Слова политика приводит РИА Новости.

"Нам не стоит недооценивать противника. Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на все, чтобы стереть нашу страну с лица земли. Поэтому сейчас главное - максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ", - написал Медведев.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все