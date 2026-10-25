Россия готова продолжить трехсторонние переговоры по Украине, заявил Ушаков

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной после 4 ноября. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что первая встреча после перерыва, вероятнее всего, будет носить пристрелочный характер, в связи с чем решить многое за один раунд вряд ли удастся. Ушаков также указал на необходимость диалога с европейскими государствами, которые поддерживают Киев в стремлении продолжать конфликт.

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