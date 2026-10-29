Россия и Украина начали разминирование пути в Алешки

Россия и Украина начали разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи в Алешки. Об этом сообщила первая леди США Мелания Трамп.

Ранее стороны конфликта при посредничестве Вашингтона, и прежде всего Мелании Трамп, достигли соглашения о прекращении огня в районе населенного пункта для проведения гуманитарной операции.

"Режим тишины" продлится до конца недели. За это время планируется разминировать дороги, ведущие к городу, доставить продукты питания, воду, средства гигиены, оказать местным жителям медицинскую помощь и эвакуировать тех, кто согласится покинуть свои дома.