Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "103 на 103"

Обмен военнопленными между Россией и Украиной вновь состоялся на белорусской границе. Формула "103 на 103". Из них 31 человек ранен. На белорусской земле им оказали медицинскую помощь.

Наша страна полностью взяла на себя организацию инфраструктуры: от предоставления автотранспорта до организации бригад скорой помощи. Особенно символично, что обмен прошел в праздник Преображения Господне. Военнослужащим помимо основного приема пищи также положили символы торжества.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей:

"Пройдя по автобусам, где находились и украинские военнопленные, и российские военнопленные, вы знаете, наверное, за всю Беларусь принимала слова благодарности: "Спасибо, белорусы! Увидели чистоту, увидели теплоту, увидели душу белорусского народа". За теплое питание, за медицинские услуги, которые оперативно оказываются в случае, если нуждаются. Поэтому, конечно же, будем продолжать. Мы заинтересованы, потому что мы белорусы. Мы нацелены на мир, мы нацелены на дружбу. И очень хочется, чтобы как в Российской Федерации, так и в Украине быстрее наступил этот мир".

В данный момент военнослужащие направляются домой, где их ждут близкие.

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