Россия направила в ООН фото и видео с места атаки в Старобельске

Россия передала в ООН фото и видео с места атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

"В Москве рассчитывают, что данная информация будет учтена Секретариатом ООН в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении российского МИД по итогам встречи замглавы ведомства с директором Информационного центра ООН в России.

Александр Алимов отметил, что российская сторона готова обеспечить приезд делегации ООН в Старобельск для верификации обстоятельств теракта, от генсека организации и профильных структур ждут четкого публичного осуждения действий ВСУ.