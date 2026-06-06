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Россия направила в ООН фото и видео с места атаки в Старобельске

Россия передала в ООН фото и видео с места атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

"В Москве рассчитывают, что данная информация будет учтена Секретариатом ООН в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении российского МИД по итогам встречи замглавы ведомства с директором Информационного центра ООН в России.

Александр Алимов отметил, что российская сторона готова обеспечить приезд делегации ООН в Старобельск для верификации обстоятельств теракта, от генсека организации и профильных структур ждут четкого публичного осуждения действий ВСУ.

Напомним, в ночь на 22 мая украинские дроны ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.

Разделы:

В миреПроисшествияРоссия

Теги:

ООНатака ВСУСтаробельсктеракт