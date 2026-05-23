3.87 BYN
2.73 BYN
3.18 BYN
Россия предложила иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске
Продолжаются поисково-спасательные работы в Старобельске. Число погибших возросло до 11. Судьба 10 студентов остается неизвестной. Общее количество пострадавших при ударе ВСУ на данный момент составляет 48 человек.
Разрушены 3 здания колледжа. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Старобельском муниципальном округе ввели режим ЧС. О том, что пришлось пережить подросткам в ночь атаки, рассказывает одна из студенток колледжа.
"Мы уже ложились спать, когда девочки разбудили меня и сказали, что опять звучит сирена. Мы бросились выбегать, и в этот момент прилетело в наш колледж. Меня накрыло плитой. Девочки не смогли меня вытащить и побежали сами, потому что там все сильно завалило. Через какое-то время я очнулась и начала звать на помощь. Люди, которые уже разбирали завалы, услышали мои крики и спасли меня".
МИД России решил организовать иностранным СМИ посещение места удара ВСУ в Старобельске. Это стало реакцией на обвинение Москвы в дезинформации со стороны постпреда Латвии в ООН.
Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, предложение актуально для корреспондентов, аккредитованных в Москве.
Ранее постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза обвинил страны Запада в лицемерии и двойных стандартах в освещении тем, касающихся гибели детей и мирных граждан в украинском конфликте. Он также призвал международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку произошедшему.
На заседании Совбеза ООН российский дипломат обвинил страны Запада в лицемерии и двойных стандартах
"Страны, поставляющие оружие Украине, ответственны за произошедшее в Старобельске", - заявил Василий Небензя