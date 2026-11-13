Россия согласилась на участие европейских представителей в переговорах по Украине

Российская сторона согласилась на участие в переговорах по украинскому урегулированию европейских представителей. Это стало известно по итогам встреч в Кремле.

Накануне Владимир Путин принял спецпосланников Трампа - Уиткоффа и Кушнера, которые выступают посредниками в диалоге. После переговоров также было заявлено об успехах на ряде направлений консультативного трека.

В частности, решено продолжить гуманитарные миссии в зоне военного противостояния - по примеру Алешек. Речь идет о населенном пункте Константиновка.

Стороны согласились, что обсуждению подлежит не только мир в Украине, но и новая архитектура международной безопасности, без которой никакой мир не может быть долгим.

Сразу после встречи с Путиным представители Трампа отправились в Дублин, где встретились с Зеленским. Обсуждение украинского конфликта продолжится в Абу-Даби уже на следующей неделе.