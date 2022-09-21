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Россия будет использовать все имеющиеся средства - Путин

Россия будет использовать все имеющиеся средства - Путин

Президент России Владимир Путин в сегодняшнем обращении заявил, что "Россия использует все имеющиеся средства при угрозе территориальной целостности", сообщает РИА Новости.

Фото:пресс-служба президента РФ/ТАСС

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