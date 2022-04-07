Россия досрочно прекращает свое членство в Совете ООН по правам человека. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, сообщает БелТА.

"Российская сторона рассматривает принятую 7 апреля в Нью-Йорке Генеральной ассамблеей ООН резолюцию о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства - члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику, - подчеркивается в заявлении. - Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека".

В МИД РФ отметили: "Россия всегда рассматривала Совет ООН по правам человека в качестве важного компонента универсальной системы поощрения и защиты прав человека, главная роль которого заключается в содействии развитию конструктивного и максимально деполитизированного межгосударственного диалога по ключевым вопросам правозащитной повестки дня. "К сожалению, в современных условиях совет фактически монополизирован одной группой государств, использующих его в своих конъюнктурных целях, - констатируется в заявлении. - Провозгласив себя эталоном в правозащитной сфере, эти государства непосредственно участвуют в совершении грубых и массовых нарушений прав человека либо потворствуют этому. Несмотря на свой статус члена Совета, они не готовы поступиться корыстными политическими и экономическими интересами ради реального содействия стабилизации правозащитной ситуации в отдельных странах. Такие действия нарушают возложенный международным сообществом на Совет ООН по правам человека мандат и в целом подрывают доверие к Организации Объединенных Наций".

"Искренняя приверженность России делу защиты и поощрения прав человека не позволяет нам дальше оставаться частью международного механизма, превратившегося в исполнителя воли указанной группы стран, которые для продавливания своих целей и получения необходимых голосов при принятии решений не гнушаются открытым шантажом суверенных государств. Принятое нами решение досрочно прекратить членство в Совете ООН по правам человека не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере", - подчеркивается в заявлении.