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Россия готова бесплатно поставить зерно в ряд африканских стран
Россия готова поставить в ряд африканских стран от 25 до 50 тысяч тонн зерна безвозмездно. Также в ближайшие месяцы будет обеспечена и бесплатная доставка этой продукции потребителям: речь идет о Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее.
Отметим, Россия только в первом полугодии экспортировала в страны Африки почти 10 миллионов тонн зерна. В 2022-м торговля агропродукцией между Россией и странами Африки выросла на 10 процентов, а в январе-июне текущего года уже увеличилась на рекордные 60 процентов.
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