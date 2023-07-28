Россия готова бесплатно поставить зерно в ряд африканских стран

Россия готова поставить в ряд африканских стран от 25 до 50 тысяч тонн зерна безвозмездно. Также в ближайшие месяцы будет обеспечена и бесплатная доставка этой продукции потребителям: речь идет о Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее.

Отметим, Россия только в первом полугодии экспортировала в страны Африки почти 10 миллионов тонн зерна. В 2022-м торговля агропродукцией между Россией и странами Африки выросла на 10 процентов, а в январе-июне текущего года уже увеличилась на рекордные 60 процентов.