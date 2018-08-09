Россия готовит ответ Вашингтону

Председатель Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин заявил, что Россия может ввести запрет на импорт в Соединенные Штаты ракетных двигателей РД180 - они используются для вывода на орбиту гражданских и военных спутников и являются уникальной разработкой. Ранее стало известно о том, что США готовит новые санкции против России. В их основе американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием 91 года. Ну а поводом стало так называемое "Дело Скрипалей".