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Россия готовит ответ Вашингтону
Председатель Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин заявил, что Россия может ввести запрет на импорт в Соединенные Штаты ракетных двигателей РД180 - они используются для вывода на орбиту гражданских и военных спутников и являются уникальной разработкой. Ранее стало известно о том, что США готовит новые санкции против России. В их основе американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием 91 года. Ну а поводом стало так называемое "Дело Скрипалей".
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