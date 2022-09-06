Россия и Китай переходят на расчеты за газ в рублях и юанях

Российский энергетический холдинг "Газпром" и китайская нефтегазовая корпорация CNPC переходят на расчеты в рублях и юанях при поставках российского газа в Китай. Главы компаний подписали дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи на полях Восточного экономического форума. Новый механизм оплаты является взаимовыгодным, своевременным, надежным и практичным решением. Стороны убеждены, что переход на новый расчет даст дополнительный импульс развитию экономик России и Китая и послужит "отличным примером для других компаний".