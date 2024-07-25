В рамках реализации плана военного сотрудничества Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.

Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила более пяти часов. Их сопроводили российские истребители Су-30СМ и Су-35С. Были отработаны вопросы взаимодействия на всех этапах воздушного патрулирования.