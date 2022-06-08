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Россия и Турция обсуждают тему вывоза украинского зерна

В Анкаре завершились переговоры между министрами иностранных дел России и Турции. Дипломаты обменялись взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров. В частности, по проблеме вывоза украинского зерна: разблокировки портов и дальнейшей доставки товара в голодающие страны Африки и Ближнего Востока. Варианты решения есть - это вывоз через разминированные порты на Азовском море и сухопутный маршрут через Беларусь. Но Украина ожидаемо упирается.

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