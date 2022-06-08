3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Россия и Турция обсуждают тему вывоза украинского зерна
В Анкаре завершились переговоры между министрами иностранных дел России и Турции. Дипломаты обменялись взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров. В частности, по проблеме вывоза украинского зерна: разблокировки портов и дальнейшей доставки товара в голодающие страны Африки и Ближнего Востока. Варианты решения есть - это вывоз через разминированные порты на Азовском море и сухопутный маршрут через Беларусь. Но Украина ожидаемо упирается.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов