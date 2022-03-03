Россия и Украина продолжат переговоры в третьем раунде

"Только что завершился второй раунд переговоров между российской и украинской стороной. К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. Единственное, что я могу сказать: обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находится в окружении, там драматическая ситуация с продуктами питания, медикаментами, эвакуацией", - отметил Михаил Подоляк.