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Россия и Украина продолжат переговоры в третьем раунде

Россия и Украина продолжат переговоры в третьем раунде

Россия и Украина продолжат переговоры в третьем раунде. Об этом заявил журналистам советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает БелТА.

"Только что завершился второй раунд переговоров между российской и украинской стороной. К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. Единственное, что я могу сказать: обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находится в окружении, там драматическая ситуация с продуктами питания, медикаментами, эвакуацией", - отметил Михаил Подоляк.

По его словам, стороны договорились "продолжить работу в третьем раунде в максимально ближайшие сроки".


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