Россия и Украина проведут прямой телемост "Надо поговорить"

Через час между Россией и Украиной стартует прямой телемост "Надо поговорить". Общение между жителями двух стран будет осуществляться по скайпу, транслировать его будут телеканалы "Россия-1" и News-One.



Участниками эфира станут деятели науки, кино, спорта, а также обычные люди. Ожидается, что украинцы и россияне обсудят важные вопросы в отношениях государств.