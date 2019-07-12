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Россия и Украина проведут прямой телемост "Надо поговорить"
Через час между Россией и Украиной стартует прямой телемост "Надо поговорить". Общение между жителями двух стран будет осуществляться по скайпу, транслировать его будут телеканалы "Россия-1" и News-One.
Участниками эфира станут деятели науки, кино, спорта, а также обычные люди. Ожидается, что украинцы и россияне обсудят важные вопросы в отношениях государств.
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