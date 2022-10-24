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Россия и Запад уже готовятся к переговорам, такое мнение высказал эксперт
Эксперт Мухин считает, что конфликт России и НАТО близок к пику, но стороны готовятся к переговорам, пишет РИА Новости.
Чтобы переговоры прошли продуктивно, необходимо готовить диалоговую группу Россия-НАТО, в рамках которой будут проходить консультации "на самом высоком уровне", считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.
"На данном этапе мы находимся практически на вершине либо подбираемся к вершине военной эскалации противостояния между Россией и странами-членами НАТО", - сказал Мухин на круглом столе о трансформации миропорядка и вызовах для России, который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
По словам Мухина, и Россия, и Запад уже готовятся к переговорам.
Фото:pixabay.com
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