ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Россия и Запад уже готовятся к переговорам, такое мнение высказал эксперт

Россия и Запад уже готовятся к переговорам, такое мнение высказал эксперт

Эксперт Мухин считает, что конфликт России и НАТО близок к пику, но стороны готовятся к переговорам, пишет РИА Новости.

Чтобы переговоры прошли продуктивно, необходимо готовить диалоговую группу Россия-НАТО, в рамках которой будут проходить консультации "на самом высоком уровне", считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"На данном этапе мы находимся практически на вершине либо подбираемся к вершине военной эскалации противостояния между Россией и странами-членами НАТО", - сказал Мухин на круглом столе о трансформации миропорядка и вызовах для России, который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".

По словам Мухина, и Россия, и Запад уже готовятся к переговорам.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все