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Россия к 1 мая доставит в Индию первую партию вакцины "Спутник V"
В мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 148,5 млн человек. ВОЗ фиксирует стремительный рост заболеваемости девятую неделю подряд. В Бразилии от коронавируса в этом году умерло людей больше, чем за весь предыдущий.
Критической остается ситуация в Индии. Жителям рекомендуют пользоваться респираторами даже дома. Больницы переполнены, а крематории работают круглосуточно. Медсистема страны столкнулась с катастрофической нехваткой кислорода для аппаратов ИВЛ. Сотни баллонов с кислородом везут в Нью-Дели со всей страны. Россия к 1 мая доставит в Индию первую партию вакцины "Спутник V". А Всемирная организация здравоохранения направила в страну почти 3 тысячи своих сотрудников.
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