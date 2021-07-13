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Мощный взрыв бытового газа в Геленджике


Мощный взрыв бытового газа в Геленджике: детонацией практически разрушен цокольный этаж местной гостиницы.

На место трагического инцидента немедленно прибыло более десяти пожарных расчетов: только это позволило остановить распространение огня. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело. Основные версии - неосторожное обращение с газовым оборудованием либо неисправность сетей.

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