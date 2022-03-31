Россия начала отвод войск от Киева в сторону Изюма, по городу ведется обстрел, есть погибшие мирные жители

Боевые действия в Украине продолжаются. Как сообщают местные СМИ, Россия начала отвод войск от Киева в сторону Изюма. По городу ведется обстрел, сообщается о погибших мирных жителях.Президент США Джо Байден отказался уточнять, готов ли Вашингтон предоставить гарантии безопасности Украине.

Тем временем силы РФ продолжают сражаться с солдатами нацбата "Азов" в Мариуполе. Сообщается, что боевики засели в жилых домах с РПГ. При отступлении начинали обстреливать мирных жителей. Сейчас, как заявляют российские СМИ, большая часть города уже под контролем военных сил РФ и ДНР.