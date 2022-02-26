Россия арестует средства иностранных компаний - симметричный ответ Западу

Россия может ответить на санкции Запада симметрично - арестом иностранных компаний по страновому принципу. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Также высокопоставленный чиновник допустил возможность национализации имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях, включая США и государства ЕС. Вместе с этим зампредседателя Совбеза добавил, что антироссийские санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Напомним, ранее ряд стран ввели санкции против России из-за ситуации вокруг Украины. Ограничения коснутся работы предприятий и банков. Также под персональные санкции попал ряд государственных чиновников России, в том числе президент Путин.

