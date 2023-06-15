Россия намерена добиваться расследования взрывов на "Северных потоках"

По словам Дмитрия Полянского, в планах России добиться международного расследования двух диверсий на российских газопроводах. При этом он обратил внимание на то, что важно, чтобы после его завершения последовало наказание в адрес тех, кто совершил эти преступления. Дмитрий Полянский подчеркнул недопустимость ситуации, когда подобного рода вопиющие преступления остаются безнаказанными.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток -2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили вероятность того, что это могла быть целенаправленная диверсия. Позднее журналист из США Сеймур Херш обнародовал расследование, из которого следует, что взрывные устройства под "Северными потоками" заложили в июне прошлого года под прикрытием учений Baltops. По его сведениям, это сделали водолазы Военно-морских сил США при поддержке специалистов из Норвегии.

