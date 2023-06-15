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Россия намерена добиваться расследования взрывов на "Северных потоках"

Россия намерена добиваться расследования взрывов на "Северных потоках"

Российская Федерация намерена добиваться расследования взрывов на "Северных потоках" на международном уровне, сообщает БЕЛТА.

По словам Дмитрия Полянского, в планах России добиться международного расследования двух диверсий на российских газопроводах. При этом он обратил внимание на то, что важно, чтобы после его завершения последовало наказание в адрес тех, кто совершил эти преступления. Дмитрий Полянский подчеркнул недопустимость ситуации, когда подобного рода вопиющие преступления остаются безнаказанными.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток -2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили вероятность того, что это могла быть целенаправленная диверсия. Позднее журналист из США Сеймур Херш обнародовал расследование, из которого следует, что взрывные устройства под "Северными потоками" заложили в июне прошлого года под прикрытием учений Baltops. По его сведениям, это сделали водолазы Военно-морских сил США при поддержке специалистов из Норвегии.

Фото: БЕЛТА

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