3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Россия намерена добиваться расследования взрывов на "Северных потоках"
Российская Федерация намерена добиваться расследования взрывов на "Северных потоках" на международном уровне, сообщает БЕЛТА.
По словам Дмитрия Полянского, в планах России добиться международного расследования двух диверсий на российских газопроводах. При этом он обратил внимание на то, что важно, чтобы после его завершения последовало наказание в адрес тех, кто совершил эти преступления. Дмитрий Полянский подчеркнул недопустимость ситуации, когда подобного рода вопиющие преступления остаются безнаказанными.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток -2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили вероятность того, что это могла быть целенаправленная диверсия. Позднее журналист из США Сеймур Херш обнародовал расследование, из которого следует, что взрывные устройства под "Северными потоками" заложили в июне прошлого года под прикрытием учений Baltops. По его сведениям, это сделали водолазы Военно-морских сил США при поддержке специалистов из Норвегии.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все