Россия обеспечит беднейшие страны и без зерновой сделки, заявили в РЗС

Россия будет поставлять зерно нуждающимся странам и беззерновой сделки и по ценам куда более низким, чем предлагает Европа. Это заявили в Российском зерновом союзе.

По словам аналитиков, экспортный потенциал Украины по пшенице сейчас снизится почти на 40 % и страна уже не сможет выйти на мировой рынок. Более того, европейские соседи Киева еще и обложили санкциями украинскую продукцию.