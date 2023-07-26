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Россия обеспечит беднейшие страны и без зерновой сделки, заявили в РЗС

Россия будет поставлять зерно нуждающимся странам и беззерновой сделки и по ценам куда более низким, чем предлагает Европа. Это заявили в Российском зерновом союзе.

По словам аналитиков, экспортный потенциал Украины по пшенице сейчас снизится почти на 40 % и страна уже не сможет выйти на мировой рынок. Более того, европейские соседи Киева еще и обложили санкциями украинскую продукцию.

А теперь для справки: Россия в прошлом сезоне серьезно нарастила зерновой экспорт. Например, в Бангладеш почти в 6 раз, а в Тунис - в 14.

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