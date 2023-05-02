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Россия обогнала США по производству и экспорту минеральных удобрений
Россия обогнала Штаты по производству и экспорту минеральных удобрений. Об этом заявил глава профильной ассоциации Андрей Гурьев. За последние 10 лет страна нарастила производство всех видов удобрений на 40 % - до 55 млн тонн.
Так, Россия является самым крупным экспортером минеральных удобрений в мире. Все это стало возможно благодаря инвестициям в отрасль за последние годы.
Фото:pixabay.com
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