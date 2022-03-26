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Россия обстреляла военные объекты ВСУ с моря

Российские военные Черноморского флота выполнили залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по военным объектам ВСУ. Момент запуска высокоточного оружия дальнего боя из акватории Черного моря попал на видео.

В результате точного попадания "Калибра" был уничтожен 199-й учебный центр высокомобильных десантных войск и арсенал с вооружением и военной техникой на территории Житомирской области.

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