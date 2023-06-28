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Россия остается главным поставщиком СПГ в Польшу
Вопреки официальным заявлениям, Россия остается главным поставщиком СПГ в Польшу, пишет портал Money.pl. Издание обвиняет премьера Моравецкого, который не сдержал обещания о том, что к концу 2022 года страна полностью откажется от импорта российского сжиженного газа. Согласно информации портала, в первом квартале этого года закупки газа из Москвы составили более половины всего импорта. В основном российский СПГ используется в качестве топлива для автомобилей. Заменить его нечем: отечественное производство удовлетворяет лишь пятую часть спроса. Эксперты отмечают, что в инфраструктуре Польши все еще есть большие недостатки для поставок с Запада. А на призывы ввести полное эмбарго отвечают, что оно будет неэффективным: российский газ продолжит поступать в Польшу через другие государства.
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