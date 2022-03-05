Россия останавливает экспорт минеральных удобрений до тех пор, пока иностранные логистические операторы не возобновят ритмичную работу и не предоставят гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объеме. На данный момент индустрия испытывает сложности с логистическими цепочками и недобросовестным исполнением иностранными покупателями обязательств по контрактам в связи с введенными в отношении России санкциями. Сейчас получить поставки из России не могут из-за этого не только в Европе, но и в других странах.