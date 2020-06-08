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Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение

Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение

Об это заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он. Соответствующие указы уже подписаны.
По последним данным, в России выявили 485 643 случая COVID-19, более 230 тысяч выздоровели, 5971 скончался.

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