Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение

Об это заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он. Соответствующие указы уже подписаны.

По последним данным, в России выявили 485 643 случая COVID-19, более 230 тысяч выздоровели, 5971 скончался.



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