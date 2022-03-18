Россия отменила голосование по своей резолюции в Совбезе ООН

Почти каждый день мы видим сообщения из западных столиц о новых поставках Киеву очередных партий всевозможных вооружений. Только вчера Вашингтон объявил, что уже на этой неделе передаст Украине оборонную помощь на один миллиард долларов. Вы подливаете бензин в этот конфликт! Уже сейчас очевидно, к какой трагедии привела бесконтрольная раздача простого легкого оружия всем желающим.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН