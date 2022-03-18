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Россия отменила голосование по своей резолюции в Совбезе ООН
Россия не будет выносить на голосование в Совбезе ООН проект резолюции о прекращении огня в Украине. Его должны были рассмотреть уже сегодня. По сообщениям постпреда России при ООН, страны Запада оказывали давление на членов Организации, чтобы те не поддержали российскую инициативу. Василий Небензя указал на тех, кто подливает бензин в конфликт в Украине.
Почти каждый день мы видим сообщения из западных столиц о новых поставках Киеву очередных партий всевозможных вооружений. Только вчера Вашингтон объявил, что уже на этой неделе передаст Украине оборонную помощь на один миллиард долларов. Вы подливаете бензин в этот конфликт! Уже сейчас очевидно, к какой трагедии привела бесконтрольная раздача простого легкого оружия всем желающим.
"А знают ли западные избиратели и налогоплательщики о рисках попадания этих ПЗРК тергруппам в Европе? Осознаете ли вы опасность подогревания ситуации на Украине для собственной безопасности?" - поинтересовался постпред России в ООН.
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