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Россия ответит на новые санкции США

Россия готовит ответ на новые санкции США. Он будет исходить из характера и объема ограничительных мер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, санкционная политика - конец целой отрасли политических лоббистов в Вашингтоне.

Напомним, в начале недели стало известно о том, что США готовят новые санкции против России. В их основе американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года. А поводом стало так называемое дело Скрипалей.

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