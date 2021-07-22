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Россия подала жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека

Российская Федерация подала жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека. Это первый случай, когда Россия выступает с межгосударственной жалобой. Она касается целого ряда нарушений, которые произошли после Евромайдана. Указываются факты неоднократного нарушения Киевом сразу нескольких статей Европейской правовой конвенции: "Право на жизнь", "Запрещение пыток", "Право на свободу и личную неприкосновенность" и многие другие.

В частности, речь идет об ответственности Украины за гибель людей во время событий 2014 года на Евромайдане, в ходе антитеррористической операции в Донбассе, в результате катастрофы рейса MH17.

Здесь же упоминается деятельность украинского сайта "Миротворец", который незаконно собрал данные о 240 тысячах человек. В базу "Миротворца", помимо россиян, попали репортеры France-Presse, Al Jazeera, Le Monde, BBC, Reuters. Но, несмотря на скандал, сайт продолжил работу.


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