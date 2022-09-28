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Россия потребует объяснений от США в связи с угрозами Байдена
Россия созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН. Оно состоится вечером в пятницу. Цель - добиться от Соединенных Штатов объяснений в связи с февральским заявлением президента Байдена. Российская сторона допускает, что в словах хозяина Белого Дома содержится указание на авторство терактов в Балтийском море.
Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет "Северного потока - 2". Мы покончим с этим. Я вам обещаю, что мы сможем это сделать!.
Возможно, взорванные газопроводы не подлежат ремонту
Утечку технического газа из трубопроводовостановить не удается: приближаться к месту инцидента у острова Борнхольм запрещено ближе, чем на 10 километров. Самолеты из соображений безопасности должны держать высоту не менее километра. Немецкие технические эксперты, участвовавшие в строительстве газопроводов, допускают, что оба объекта не подлежат ремонту в принципе. Трубы подверглись деформации в процессе заполнения их водой. Виновники диверсий до сих пор никем официально не названы. О начале следствия заявили власти Швеции и Евросоюза. Последние месяцы в акватории острова Борнхольм наблюдалась высокая военная активность и недалеко проводились учения с участием американского авианосца "Кирсардж".
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