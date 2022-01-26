Россия предпримет меры в случае отсутствия ответа на инициативы о гарантиях безопасности

США и их европейские союзники, которые полностью забыли культуру дипломатии, удваивают свои усилия по сдерживанию нашей страны. Помимо незаконных односторонних санкций, они усиливают военное и политическое давление на Россию. Достаточно взглянуть на все более провокационные военные маневры вблизи наших границ, на усилия по втягиванию киевского режима в орбиту НАТО, поставке Украине летального оружия и подталкиванию его к осуществлению прямых провокаций против Российской Федерации. Сегодня подавляющее большинство государств разделяют наши принципиальные подходы, которые отвергают идеологический диктат Запада и его политические игры с нулевой суммой. Человечество повзрослело. Все меньше и меньше стран хотят пожертвовать фундаментальными национальными интересами, вытащить из огня, что называется, каштаны для старших товарищей из Вашингтона и Брюсселя.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России