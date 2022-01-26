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Россия предпримет меры в случае отсутствия ответа на инициативы о гарантиях безопасности
Запад подталкивает киевский режим к прямым провокациям в адрес России, констатировал министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая сегодня перед Госдумой. Очевидно США и Запад не считаются с интересами других стран и хотят обеспечить себе односторонние преимущества. Министр сообщил о планах Москвы предпринять необходимые ответные меры, если США и НАТО не ответят на предложения России по гарантиям безопасности.
США и их европейские союзники, которые полностью забыли культуру дипломатии, удваивают свои усилия по сдерживанию нашей страны. Помимо незаконных односторонних санкций, они усиливают военное и политическое давление на Россию. Достаточно взглянуть на все более провокационные военные маневры вблизи наших границ, на усилия по втягиванию киевского режима в орбиту НАТО, поставке Украине летального оружия и подталкиванию его к осуществлению прямых провокаций против Российской Федерации. Сегодня подавляющее большинство государств разделяют наши принципиальные подходы, которые отвергают идеологический диктат Запада и его политические игры с нулевой суммой. Человечество повзрослело. Все меньше и меньше стран хотят пожертвовать фундаментальными национальными интересами, вытащить из огня, что называется, каштаны для старших товарищей из Вашингтона и Брюсселя.
Сергей Лавров дал высокую оценку работе по линии Союзного государства Беларуси и России, а также действиям миротворческих сил ОДКБ. Эффективное реагирование на вызовы и угрозы в Казахстане - свидетельство зрелости и высокой надежности организации.